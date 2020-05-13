因美中貿易戰導致的貿易禁令，華為(Huawei) P30 Pro 成為最後一款可以搭載 Google Mobile Service(GMS)的華為智慧型手機。為應對此挑戰，華為在 P30 系列之後的 Mate 30 發表之際，也推出了 Huawei Mobile Service(HMS)應戰。但這到底能不能解決缺少 GMS 後的市場危機？這一點，或許從華為決定在德國再度推出 P30 Pro New Edition 可見一斑。

《GSM Arena》網站發現，華為悄悄在德國官網推出的「P30 Pro New Edition」這一款手機。網站推測 P30 Pro New Edition 的規格與 2019 年的 P30 Pro 一模一樣，為的就是要推出一款具備 GMS 服務的機種，也就是具備 Google Play Store 應用程式商店，並能常使用 Gmail、YouTube、Google Maps、Google 相簿等服務的機種。本次新機除了黑色與極光色之外，還推出了一個跟 P40 Pro 系列很像的銀霜色。

為了推廣 P30 Pro New Edition，官網提供 749 歐元的價格，預購還贈送 FreeBuds 3 無線耳機以及一個小型的藍牙音箱，期待在一片新機的圍攻下，提升這一款「新版舊手機」的吸引力。如果還有額外需求，還可以 99 歐元加購 Watch GT2 智慧手錶，優惠力道不小。

在德國，華為也推出了今年的旗艦機種 P40 Pro 系列。以往華為都沒有重新在新機已經推出的前提下，推出舊款機種的歷史。因此這一次重新在推出 P30 Pro New Edition，可以推測是跟 P40 Pro 並未搭載 GMS 而是採用 HMS，且某個程度影響到市場吸引力有關。

(科技)