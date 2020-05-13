鎮瀾宮董事長顏清標驚傳罹患肝腫瘤，今在高雄長庚進行換肝手術，據了解，顏清標是因為健康檢查才意外發現肝腫瘤。雖然大部分的人都知道，疲倦消瘦是肝癌前兆，但專家表示，其實確診肝癌前50%病患會有腹瀉症狀。

根據《早安健康》報導，中國中醫科學院教授楊力撰文指出，肝病患者初期會毫無症狀，但幾個月內就可能進入危險期，所以他提出了幾個肝癌前的信號，及早發現即可早治療。

楊力提出4個徵兆，包含了不明原因疲憊、莫名消瘦、消化道症狀以及長期無故腹瀉。大部分的人都知道莫名疲憊、消瘦是肝病前兆，但事實上，肝癌患者確診前3個月內發生腹瀉的比例約占50%，腹瀉是間歇性發作，大變成水樣獲稀便、無明顯腹痛、無裡急後重的狀況，且使用抗生素或止瀉藥也沒有效果。

另外，消化道症狀會出現在患病初期，經常會被誤診為胃病而耽誤治療，食慾下降、飯後上腹飽脹、噁心、消化不良都是常見症狀。

(中時電子報)