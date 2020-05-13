嗆小燈泡媽惹議 李來希說話了！ 16:582020/05/13 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李來希。(圖/翻攝自 李來希 臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文表示，因「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭「聲援罷韓」，稱「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」。對此，李來希今再度在臉書回應。 李來希今13日在臉書意有所指痛批王婉諭，「不可以利用家庭悲劇謀取不相稱的權位，忘卻初衷，又要任性發言涉入政治鬥爭，以為可以理所當然的豁免於人民的監督與批判！ 文章來源：小燈泡惹議延燒 國民黨擬開除黨籍？李來希回應！ 文章來源：害韓！李來希惡毒狠嗆「小燈泡媽」黃捷爆氣 (中時電子報) #李來希 #小燈泡媽 #王婉諭 #黃捷 #時代力量 #罷韓 #挺韓 #韓國瑜 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 公平嗎？韓國瑜被罷免逼著跑 高雄議員：「這三個字」影響很大 08:522020/05/09 政治 不是520！傳韓國瑜521發表「罷韓談話」？ 10:302020/05/09 政治 台灣基進噴罷韓廣告 高市府半夜速洗掉 11:022020/05/09 政治 藍軍反罷韓陣型亂 支持者好焦慮 23:592020/05/09 政治 罷韓、反罷韓直球對決 他用易經一算：勝負已分 18:442020/05/10 政治 一桃殺三士？李正皓驚爆罷韓幕後驚人算計 20:442020/05/10 政治 藍營如何救韓國瑜 傳出「最新戰略」？！ 09:252020/05/11 政治 紓困之亂使民眾不爽 韓：將加開說明會及發動紓困專車 10:452020/05/11 政治 罷韓成功請舉手？藍名嘴抉擇讓人意外 11:052020/05/12 政治 罷韓「賤招」奏效？陳揮文：韓粉害死韓國瑜 12:282020/05/13 政治 政治熱門新聞 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 嗆小燈泡媽惹議 李來希說話了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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