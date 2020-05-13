全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文表示，因「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭「聲援罷韓」，稱「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」。對此，李來希今再度在臉書回應。

李來希今13日在臉書意有所指痛批王婉諭，「不可以利用家庭悲劇謀取不相稱的權位，忘卻初衷，又要任性發言涉入政治鬥爭，以為可以理所當然的豁免於人民的監督與批判！

(中時電子報)