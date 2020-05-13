在岸人民幣貶值51基點 17:432020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元13日官方收盤報7.0937，較上一交易日貶值51基點。 此外，人民幣兌美元中間價13日報7.0875，較上日的7.0919，升值44基點或0.06％。 (工商 ) #基點 #在岸 #人民幣貶值 #在岸人民幣 #兌美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣微幅升值 中間價升19點 10:382020/05/11 財經 人幣在岸價收跌72點 19:202020/05/11 財經 人民幣貶值 國銀大陸分行 Q1獲利減三成 04:102020/05/12 金融．稅務 人民幣在岸、離岸雙雙走跌 10:522020/05/12 財經 人民幣中間價升值44基點 10:412020/05/13 財經 外資大賣台股後匯出有限？新台幣持穩升值 10:332020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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