疫情初期，民眾減少搭乘大眾運輸工具，改為自行駕車，促使今年第一季國內新車銷量成長；然隨疫情拖長、擴散，疫情推助的買氣已快速消退，車商因此紛紛推出新車搶市。

豪華進口車龍頭品牌賓士（Mercedes Benz），繼月初推出5+2休旅GLB新車後，13日又推出最新性能休旅Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+。

台灣賓士表示，GLE 53 4MATIC+作為AMG 53家族的首款豪華運動休旅，訴求性能、舒適與個性間的完美平衡，核心零件由AMG精心鑄造，並採用直列六缸引擎，承襲AMG的性能，更擔當 Mercedes-AMG車系中先鋒級的重要角色，對銷售量頗有助益，在台灣的AMG銷售中，六缸引擎的車就超過一半，足見台灣賓士瞄準層峰買家，為了蓬勃發展的休旅商機卯足全力。

Mercedes-AMG在2018年正式發表「53」家族，訴求性能、舒適與個性之間的完美平衡，其核心零件由AMG精心鑄造，並採用直列六缸引擎，不僅承襲AMG一貫的性能，更擔當Mercedes-AMG車系中先鋒級的重要角色，對銷售量頗有助益，在台灣，光六缸引擎的車就占AMG超過一半以上的銷售量，戰略意義可見一斑。Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+以449萬元的價格殺入BMW X5 M及保時捷Cayenne S豪華性能休旅戰場，為競爭激烈的豪華進口車市，增添新的看頭。

(工商 )