大陸疫情最嚴重時，日民間多次聲援募款，令陸民間對日印象大幅改觀，特別是先前物資箱上寫著詩詞「山川異域、風月同天」，更一時成為兩國關係佳話。不過，陸官媒《環球時報》評論稱，由於日本最近積極呼籲世界衛生組織讓台灣參與世界衛生大會，加上安倍政府上月還宣佈投入22億美元用於支持日企從大陸移出，此類「去中國化」行為，感嘆當時的「風月同天」恐不再了。

「山川異域、風月同天」源於中日歷史上的佛教典故。約在盛唐時期，日本相國長屋贈送中國唐代佛教大德上千件袈裟，邊緣都繡著一首偈子：「山川異域，風月同天。寄諸佛子，共結來緣」，意指彼此雖不在同一個地方，未享同一片山川，但當我們抬頭觀看時，會看到同一輪明月。而日方當時在許多捐贈物品的紙箱上都貼上了這段詞，用來形容兩國共同面對疫情，感動許多大陸網友，也因此改觀對日原有印象。

該文指出，現在日本除了支持台灣參與WHO，加上呼籲日企從大陸搬出，如同追隨美國「去中國化」的行為。對此，黑龍江省社會科學院東北亞研究所所長笪志剛表示，日本各界並不都是一個聲音，社會上仍有比較替大陸說話的聲音，但日本政府在疫情上仍受到在野黨的質疑，加上日本戰略界部分人士看到疫情下的歐美一些國家如此不堪一擊，又看到大陸制度的優勢，內心產生一種恐懼感，這是日本保守勢力抬頭的深層心理因素。

文章表示，中日之間相互理解上，不僅面臨來自國際的壓力，也有日本國內保守勢力的壓力，還有日媒經常渲染的「中國威脅論」在日仍有市場，這些聲音，都通過媒體和網路傳導到大陸，激起陸民間情緒後，又傳回日本，加上中日面臨許多尚未厘清的歷史和現實問題，導致此類「互動」可能還會許多年；但另一方面，寒風中鞠躬的小女孩，為中國留學生留門的拉麵店老闆，他們也是真實的日本人，不是虛構的日本人，日社會與民眾中主張對華友好的人士也是真實存在的。

(中時電子報)