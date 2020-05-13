京東旗下達達集團赴美IPO 計劃募資逾5億美元 17:422020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京東旗下到家業務公司籌備IPO近一年終於赴美遞交招股書。達達集團日前向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股文件，如果達達集團成功上市，將成為第一個以眾包即時配送為主要業務的上市公司。 達達集團以達達快送（本地即時配送平台）和京東到家（本地即時零售平臺）兩大業務構成。招股書顯示，2017年～2019年公司的營業收入分別為人民幣（下同）12.18億元、19.22億元、31億元；淨虧損分別為14.49億元、18.78億元、16.70億元，造成虧損的主要原因在於營運所需成本較大。 (工商 ) #達達 #京東 #即時 #IP #遞交 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫後大復甦 銷售雙告捷 04:102020/05/09 全球財經 「雷軍系」金山雲在美上市 首日暴漲40％ 12:432020/05/09 財經 《半導體》高毛利產品貢獻 愛普Q1獲利近6季新高 09:432020/05/11 財經 中央安心即時上工將滿月 新北最給力、迅速派工破千人 14:162020/05/11 財經 安心即時上工將滿月 新北超過1500人迅速派工 14:502020/05/11 政治 安心即時上工勞動力發展署桃竹苗分署釋職缺 18:092020/05/11 生活 智冠科技109年第一季獲利2.5億 創9年新高 19:122020/05/11 科技 安心即時上工 新北1680人迅速派工 04:102020/05/12 地方新聞 受傷幼貓困於車陣 暖警合力即時救援 09:562020/05/12 社會 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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