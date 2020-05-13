京東旗下到家業務公司籌備IPO近一年終於赴美遞交招股書。達達集團日前向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股文件，如果達達集團成功上市，將成為第一個以眾包即時配送為主要業務的上市公司。

達達集團以達達快送（本地即時配送平台）和京東到家（本地即時零售平臺）兩大業務構成。招股書顯示，2017年～2019年公司的營業收入分別為人民幣（下同）12.18億元、19.22億元、31億元；淨虧損分別為14.49億元、18.78億元、16.70億元，造成虧損的主要原因在於營運所需成本較大。

(工商 )