本刊取得可靠消息，趁著股災遭南港輪胎奇襲經營權的泰豐輪胎，董事長馬述健已經自國外返台居家檢疫14天，而市場派的南港輪胎名譽董事長林學圃也多次洽電馬述健欲進一步協商，尚無具體方案。

不過，熟稔上市公司經營權法務專家表示，在泰豐股東常會前公告的股權停止過戶日4/21來看，南港輪胎持有的股權不到10%，到底泰豐董事會席次是否「被迫」讓南港輪胎市場派入主1~3席，還是未定數。

法務專家還說，光是靠泰豐5/8的重訊「補充公告股東常會召集事由（增列議案）」，就可以看到董事會選舉配票策略玄機，甚至是相當巧妙的一記高招，可能迫使市場派的南港輪胎名譽董事長林學圃，提名2席一般董事+1名獨立董事欲爭取3席次之下，得先面臨「顧此失彼、進退兩難」的窘困。

泰豐5/8重訊內容提到，「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案」以及「未通過解除許可解除競業禁止限制者的行使歸入權案」，主要都是針對南港輪胎及其代表人郭美航、江慶興（1%以上股東提），可見玄機與配票策略的奧妙，相當高明。

換成白話文來說，因為南港與泰豐同屬輪胎同業，若以上提名的兩名董事候選人不願解除競業禁止的限制，那麼其代表南港輪胎情況之下，也就可行使歸入權，也就是將南港輪胎的營收額「合併計算到泰豐旗下」，怪不得可以說「要來幫泰豐賺錢，就來吧！」

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(中時電子報)