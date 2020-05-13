性侵犯潘俊皓假釋期間，自行解開電子腳鐐逃逸，經監委林雅鋒調查發現，檢方偵查時要求潘嫌示範，潘嫌再度以徒手方式成功拔開電子腳鐐，而法務部迄今不知為何會發生此種情況，上午監察院司法及獄政委員會通過林雅鋒對法務部提出的糾正案。

性侵未成年少女的性侵犯潘俊皓，遭台東地院判處6個月徒刑，前年6月底假釋出獄，被檢方要求配戴電子腳鐐，並實施夜宵管理，但去年1月10日晚間，潘嫌竟自行破壞腳鐐後逃逸，在警方追緝下，不到一天就被宜蘭警方逮捕歸案。

經監委林雅鋒調查後，上午在司法及獄政委員會上提案糾正法務部，並順利通過。

糾正案文指出，檢察官進行偵察命潘嫌示範，潘嫌再度以徒手方式成功拔開電子腳鐐，顯見為防止性侵犯再犯風險的電子腳鐐，無法彰顯社會防衛功能。法務部目前讓假釋犯先戴虛擬實境裝置（VR），才進行電子腳鐐穿戴，避免他發現怎麼穿戴。

林雅鋒說，配戴電子腳鐐目的不僅有防止再犯機能，更應重視觀護處遇的最終目的在於協助受刑人復歸社會。她表示，配戴電子腳鐐因在收訊不良處會發出警示聲，潘嫌因而工作不順利，甚至不想假釋，想回監繼續執行，後來乾脆拔掉電子腳鐐，又多觸犯1件刑法第138條之罪。

本案另發現，潘嫌假釋付保護管束之人與被害人為男女朋友，其所犯者與未成年人性交罪（刑法第227條第3項），法院僅判刑6個月，卻因為有其他竊盜罪嫌，導致刑期延長，其假釋付保護管束期間也延長，故潘嫌配戴電子腳鐐期間高達9個月又15天，則超過6個月部分，形同是竊盜罪的假釋期間也被要求配戴電子腳鐐，並非合理，恐與比例原則有違。

(中時 )