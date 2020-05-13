政院明總辭 將拍大合照 17:122020/05/13 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院明排定總辭。(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內閣明天總辭將小幅改組，行政院下午公布明天院會議程，明列「行政院總辭案」蘇揆並將針對總辭發表談話。 政院第3702次會議程序中，在報告事項共有衛福部陳報「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。 第二案就是「行政院總辭」，接下來蘇揆將發表提示，最後則是閣員合影。 (中時 ) #內閣總辭 #行政院 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 未總辭 先續任 蔡蘇創憲政首例 04:102020/05/09 政治要聞 飆罵蘇貞昌後神隱 范瑋琪PO照：給自己重新開始的機會 10:332020/05/09 娛樂 揪團挺台！美國會致信50國 籲支持台參加WHO 12:492020/05/09 國際 川普：沒疫苗病毒也會消失 美媒翻舊帳打臉 15:442020/05/09 國際 紓困之亂 羅智強：程序繁複給綠營牟取利益空間 17:192020/05/09 政治 行政院14日提出內閣總辭 將小幅改組 23:352020/05/09 政治 COVID-19催出低軌衛星危機與商機 04:102020/05/10 產業．科技 紓困申請爭議多！黃創夏向蔡政府提妙招 10:502020/05/10 政治 蘇內閣5月14日總辭 新內閣520宣誓就職 20:242020/05/12 政治 行政院敲定 周四院會總辭 23:282020/05/12 政治 政治熱門新聞 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 好猛！罷韓倒數 高雄人街訪吐真心話 - 政治 嗆小燈泡媽惹議 李來希說話了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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