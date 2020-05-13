內閣明天總辭將小幅改組，行政院下午公布明天院會議程，明列「行政院總辭案」蘇揆並將針對總辭發表談話。

政院第3702次會議程序中，在報告事項共有衛福部陳報「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。

第二案就是「行政院總辭」，接下來蘇揆將發表提示，最後則是閣員合影。

(中時 )

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