菲律賓總統杜特蒂12日宣布，延長首都馬尼拉的封城令至6月，這表示該市將封鎖期長達80天，比最先爆發疫情的湖北武漢市封城76天還要長。全國其他低風險地區可先解封，馬尼拉即使繼續封城，仍可恢復部分必要經濟活動。

菲律賓目前有逾1.1萬人確診，726人死亡，其中2/3病例來自馬尼拉；菲律賓至今只有15.8萬人接受病毒檢測，遠低於其他國家。杜特蒂宣布，國內部分地區延長封城，包括馬尼拉及宿霧，其他低風險地區則可解封。他警告，放寬限制並非意味疫情已經過去，菲律賓無法承受第二或三波疫情，呼籲民眾必須佩戴口罩。

另外，中國解放軍應泰國軍方要求，周二派出空軍運20運輸機向泰國緊急運送呼吸機、測溫儀、核酸檢測試劑盒、口罩、護目鏡、防護服、手套等防疫物資。泰國國防部和中國駐泰國大使館人員到機場出席交接儀式。

至於在新加坡，當地12日新增884人確診，大部分患者是住在宿舍的外籍勞工，3人為本地人或永久居民。

(中時 )