侯美珠（右）說，過去擔任拼布老師時培養的美感，讓她面對新工作得心應手。（勞動部雲嘉南分署提供／李宜杰台南傳真）

台南佳里漳洲社區的木玫瑰文創商品，吸引不少遊客詢問購買。（漳洲社區提供／李宜杰台南傳真）

台南佳里漳洲社區大量栽培木玫瑰，51歲的侯美珠因參加勞動部推動的多元就業計畫，成為漳洲社區的木玫瑰花藝老師，並憑著過去多年教導拼布的經驗，帶動漳洲社區的木玫瑰文創事業，替社區創造每年約30萬營收。

曾任10年拼布老師的侯美珠，因想轉換跑道，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心引介，前往漳洲社區擔任花藝師。侯美珠平時於社區導覽解說，帶領民眾體驗木玫瑰DIY，並設計多款木玫瑰文創商品，行銷社區農產。

侯美珠將木玫瑰裝飾在節慶花圈、新娘捧花、立體卡片、盆栽、名片架等等，讓社區產銷有了新的活路，她說，拜過去擔任拼布老師時培養的美感所賜，才能做出這番成績，也順便為社區籌措財源，笑稱「愈做愈有興趣。」

此外，這份熱情也支持侯美珠精益求精。她說，下班時會自費參加不凋花藝課程，朝專業花藝師之路邁進。侯美珠解釋，木玫瑰不是玫瑰花，是旋花科蔓藤植物，相當適合當作乾燥花藝的材料，盼自己未來能學以致用，開發更多樣化的花藝產品，讓社區永續經營。

社區多元專案經理朱靜珊說，漳洲社區早年為童子軍的故鄉，會定期舉辦童子軍體驗營隊，反映相當熱烈，無奈今年受疫情影響，營隊被迫取消。不過，好在有侯美珠老師巧手弄花，讓木玫瑰文創商品詢問度大增，單價甚至能衝破1500元，成為漳洲社區的旅遊新亮點。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，侯美珠的故事是將人力導入地方，並活化產銷的成功案例。目前轄區已針對中高齡、身心障礙民眾釋出近1萬個工作機會，盼透過雙向媒合，未來能誕生更多位「侯美珠」，讓地方人才被看見。

(中時 )