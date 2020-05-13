華碩(2357)首季EPS為1.2元，毛利率16.4%，營益率為4.5%，雖然雙率雙升，但受到新與市場貨幣市場波動，華碩首季匯損擴大到19億元。華碩認為，新冠疫情對華碩有正向也有負向，正向為帶動宅經濟，但動能要觀察，目前通路庫存在低水位，Q3上旬目前看起來是樂觀的。

華碩共同執行長許先越及胡書賓表示，華碩針對新冠疫情提出了各項的解決方案，包括WFH、遠端教學和遠端醫療等。展望第二季，華碩PC目標季增3成，板卡和周邊零組件估季減約1成。下半年會訂積極成長目標，華碩新手機在第2季到第3季會上市，而9月下旬會有新一代的創作者筆電發表。

華碩第一季自結品牌營收640.43億元，季減28%，年減23%；淨利8.8億元，季減66%，年減59%。

華碩表示，第1季的存貨約767億元，較前一季小幅增加；第2季市場需求健康，有利存貨回復正常。此外，零組件在第2季可能有個位數的價格上漲壓力。

在區域營收方面，華碩第1季在歐洲和美國的營收占比，都較去年同期增加，歐洲營收占比達到40%，美國營收占比約22%。許先越表示，這反應了疫情蔓延對宅經濟的需求增加。

胡書賓表示，華碩和Intel、AMD和Nvidia都有長期合作的關係。近期Intel推出第10代的板卡，主要是支援電競桌機的處理器；Intel每次推出新品，都會在效能和功耗上改善。

下半年Intel還會再推出第11代的NB板卡，華碩也樂觀以待，華碩會隨時根據市場和消費者需求，推出相對應的產品。

(時報資訊)