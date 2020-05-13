◎連6天零確診 累計375人解除隔離

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，累計國內已31天無本土病例。截至目前有440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，375人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

◎數位身分證洩個資？徐國勇掛保證

民間團體質疑數位身分識別證（New eID）資安及個資保護問題，內政部長徐國勇今下午出席「2020資料創新應用競賽內政大數據資料應用組」頒獎典禮致詞時表示，內政部第一次把數據模擬資料釋放出去，讓內涵屬性更具價值，且不洩漏個資，這次做到了；對於很多學者擔憂數位身分證資安問題，徐國勇強調，各種意見都會放在心裡，相信數位身分證會做得更好更安全。

◎顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父

疫情趨緩大甲媽是否展開遶境，鎮瀾宮董事長顏清標11日沒有親自出面，由副董鄭銘坤說明。傳出顏清標本人罹患肝臟腫瘤，當天入住高雄長庚醫院，由次子顏仁賢捐肝救父，今天開刀接受換肝移植手術，顏的二弟顏清通、其子顏寬恒、顏莉敏都未接電話。

◎520赦扁？阿扁親自回應了..

獨派520前夕力推赦免前總統陳水扁，並有媒體報導總統府秘書長陳菊及其幕僚也討論到此事；對此前總統陳水扁今在群組回應，「尊重總統職權」。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)