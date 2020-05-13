銘傳大學12（日）進行跨校區教學體驗課程，擁有5大校區讓學生宛如當交換生，資源豐富讓學生笑到合不攏嘴！這次開設的體驗課程，讓台北、桃園校區的學生拜訪金門校區，離開台灣本島，享受離島的閒適與自然景觀！

銘傳大學秘書長暨金門分部主任樊中原表示，此次的體驗課程一開放報名，名額就秒殺，超級受歡迎。體驗課程更包括栽種花草、攀岩體驗、自行車遊金門、水上運動、手機拍攝微電影，新聞產製以及電台節目製作。活動不僅上山下海，還培養學子建立媒體識讀能力，這次參加體驗課程的200名學生，真的可以說是撿到寶了！

銘傳學生開心體驗水上活動，感受離島的魅力！（圖／銘傳大學提供）

銘傳學生開心體驗攀岩課程。（圖／銘傳大學提供）

這次參加課程的國際企業學系四年級的學生馬夏瑋分享到，昨（12日）初次嘗試了獨木舟水上活動，對課程留下深刻的印象，直呼還想再造訪金門。另外就讀新媒體暨傳播管理學系二年級的學生陳文欣也表示，金門和台北的生活步調不同，這幾天感到非常悠閒和舒適，感到新奇又開心。

(中時電子報)