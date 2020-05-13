股匯都漲 新台幣力守29.9元 17:442020/05/13 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股開低走高收紅，激勵新台幣跟著升，雖然外資賣超台股偏匯出，但因出口商拋匯的支撐，終場小升1.4分，收在29.906元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量6.03億美元。 外匯交易員指出，外資雖然賣股匯出，但量能並未擴大，新台幣受到台股上攻的激勵，加上出口商看到合意的價格進場拋匯，維持小幅偏升走勢，尾盤央行小幅調節後，力守29.9元價位。 外匯交易員認為，金融市場還是沒有完全趨穩，疫情只要出現新消息，馬上引發一波震盪，外資保守操作態度不變下，新台幣短線將延續區間整理格局。 (工商 ) #新台幣 #台股 #力守 #激勵 #匯出 也許您會感興趣 推薦閱讀 外匯探搜－疫情究責淪口水戰 人民幣力守不破7.2 04:102020/05/09 產業特刊 美元新台幣 定存享優利 04:102020/05/11 投資理財 《匯市》台股站萬一 新台幣匯價29.8元待外資點火 10:342020/05/11 財經 不降有危險 新台幣與美元保單7月降1碼及2碼 13:102020/05/11 財經 股匯雙漲 新台幣升至逾一周新高價 16:422020/05/11 財經 股匯雙挫 新台幣終結連二升 16:372020/05/12 財經 GD只排第3？韓節目曝光男偶像豪宅排行 19:372020/05/12 娛樂 史上首見 新台幣責準利率歸零 04:102020/05/13 金融．稅務 外資大賣台股後匯出有限？新台幣持穩升值 10:332020/05/13 財經 罷工都沒這麼慘！長榮航空Q1大虧12.2億元 17:312020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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