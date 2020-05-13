台股開低走高收紅，激勵新台幣跟著升，雖然外資賣超台股偏匯出，但因出口商拋匯的支撐，終場小升1.4分，收在29.906元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量6.03億美元。

外匯交易員指出，外資雖然賣股匯出，但量能並未擴大，新台幣受到台股上攻的激勵，加上出口商看到合意的價格進場拋匯，維持小幅偏升走勢，尾盤央行小幅調節後，力守29.9元價位。

外匯交易員認為，金融市場還是沒有完全趨穩，疫情只要出現新消息，馬上引發一波震盪，外資保守操作態度不變下，新台幣短線將延續區間整理格局。

(工商 )