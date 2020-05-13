元晶為台灣最大模組製造廠，第一季營收10.05億元，因疫情關係，雖較去年同季減少17.40％，但隨著缺料危機解除，加上大型案場陸續開出，4月營收創今年以來新高，回升到新台幣4.046億元，預估第二季有望開出好成績。

元晶表示，因受新冠肺炎疫情的影響，元晶自今年2月農曆春節過後，有約兩周因為原物料供應影響，生產稼動率較低，但於3月起生產銷貨皆已恢復正常，前三個月之平均月營收為3.35億元，營收表現維持相對平穩。雖受2月份農曆過年以及原物料短缺所影響，整體生產成本上升，但第一季的營業毛利仍為正數，整體毛利率優於去年第四季。第一季營業損失約4.37億元，稅前淨損約4.65億元，稅後淨損約4.63億元，每股淨損約1.22元。

自今年3月開始，因新冠肺炎導致多國封城，全球太陽能裝置量呈現疲弱，預估國際市場整體復甦須等到今年第二季末。元晶於2018年已陸續將海外銷售重心轉移至國內銷售，此次新冠肺炎對該公司營運方面影響不大，預估第二季模組廠稼動率有望達95％以上，後續訂單動能平穩看漲。

由於元晶新竹電池廠之產能為屏東模組廠的2倍，並考量海外電池市場變化起伏較大，恐造成電池生產與銷售上的不確定性，故將閒置的老舊電池產線設備新台幣3.81億元於今年第一季進行減損，一方面遵循國際會計準則、公司治理及資產財務透明健全的原則，另一方面減輕未來每月老舊設備攤提的包袱，此次資產減損對該公司的毛利及現流無影響，但卻對後續的獲利給予有力的定心丸。市場推估，隨著疫情趨緩，該公司後續成長量能激增，加上資產體質的調整，樂觀看待元晶於第二季開始的整體表現。

2020年台灣國內大型太陽能案場已陸續動工，其中包括彰濱工業區180MW、台糖400MW及台電150MW等，為國內模組製造商帶來商機，太陽能業者如元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等，大多看好第二季業績。

(工商 )