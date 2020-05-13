連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受新冠肺炎疫情衝擊，第一季首度出現單季虧損，首季營2.77億元，年減49.62%，稅後淨損5341萬元，每股虧損1.57元。展望後市，雅茗-KY業績自3月起逐漸升溫，4月營收月增53.85%，業績雖仍不及於去年同期，但隨著大陸疫情趨緩、各行業陸續復工，加上天氣漸熱，雅茗走過Q1谷底、營運開始回升，營收可望逐月仰攻。

為擴大營運動能，雅茗-KY今年的「擴大展店」、「國際合盟」與「投資併購」3大發展策略不變，目前並已鎖定具體連鎖品牌為併購目標對象，雙方並已進入議約最後階段，如無意外，最快5月底、6月初就可談定，由於合併對象已具連鎖規模基礎，故隨著疫情逐漸受控，雅茗-KY集團下半年營運可望大爆發。

雅茗-KY表示，面對疫情，集團今年發展目標 持續進行並已漸有具體成果，第1季雖有農曆春節、疫情因素，但仍開出30家新店，4月在中國陸續開工後，也展店11家。疫情帶動市場洗牌效應下，雅茗自3月起並收到不少加盟洽詢，4月目前已經有近100家加盟商繳交意向金、加盟金。

雅茗-KY指出，集團今年展店腳步不停，朝全年500店目標邁進，除一二線城市加盟仍然踴躍，但三四線城市也開花結果，500店中有約60~70%會開在三四線城市。

雅茗旗下主力茶飲連鎖品牌「快樂檸檬」已成功走出兩岸進入13國家，共在30個城市插旗，海外共有119店，4月更首次跨入馬來西亞市場，除大中華區外，今年海外要展出50店，持續朝海外全年共150至160店目標前進。

雅茗-KY自4月起成功打入大陸校園啟動線上訂餐系統，由於防疫期間，大陸校園高度重視學生飲食安全管理，此意味「快樂檸檬」品質、食安都受到認可，在門市銷售與外送之外，再添一項營運動能。

(工商 )