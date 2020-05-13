Skytax公布2020評比中，桃園機場移民署在全球550個機場中，脫穎而出，從2019年的第4名，今年躍升為第2名。移民署國境事務大隊表示，這是基層人員共同努力下， 獲得到的榮耀。

Skytrax主要業務是為航空公司的服務進行意見調查，透過分析旅客問卷進行相關的排名。2020年最佳機場排名的獎項，原本預計在4月1日於巴黎揭曉，但受到新冠肺炎疫情影響因而取消。調查由去年9月至今年2月期間舉行，覆蓋全球超過550個機場，共收集了來自超過100個國籍的航空旅客對各機場服務的評分。

國境事務大隊大隊長長陳建成表示，面對逐年成長旅客量，移民署在2020年Skytrax入出國通關項目能榮獲第2名，在全球550個國際機場中得到國際旅客肯定，首先要歸功於第一線同仁辛勞付出及專業表現，每年移民特考生力軍的加入，都讓移民署團隊更加提升。

陳建成表示，移民署署長邱豐光自上任以來，也特別指示，國境大隊是國家門面，專業、友善及效率非常重要，也不時來到機場為同仁加油打氣，最重要的是充分授權給各級幹部，遇有專案勤務都親自慰勉並頒發獎勵金，提振同仁的工作士氣。

他指出，移民署不會因此而滿足，畢竟2018年移民署曾拿到第1名，所以在世界不斷的進步，他們還有加油努力的空間。他也強調，科技通關是未來各國機場及移民單位競爭項目，也是旅客通關體驗及滿意度評比重要項目，移民署目前在既有自動通關基礎上，去年獲得交通部大力支持補助經費，透過桃園機場公司、民航局及港務公司的補助，在今年1月各機場及主要港口已經建置完成第三代自動通關系統，目前仍在測試，未來即使沒有註冊的外籍旅客也可以在10秒之內完成出境證照查驗，他相信台灣在科技通關的表現絕對是國際名列前茅的國家，希望未來也因此能持續在Skytrax評比加持獲得更好好成績。

(中時 )