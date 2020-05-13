畢業季將屆，家長關心今年國中小學校畢業典禮要如何舉辦？嘉義市政府教育處長林立生13日表示，因應疫情本學期國中小延後開學，國小7月1日、國中6月30日舉行畢業典禮，各校自行決定在室內或室外舉行。

鄭光宏議員質詢指出，目前新冠肺炎疫情趨緩，許多家長關心國中小畢業典禮是否舉行？如何辦理？家長能到學校參加嗎？還有校園室內場館是否解禁，讓民眾進入校園使用？

林立生表示，經調查各校舉辦畢業典禮的因應作法，全市32所國中小（含私立國中及嘉大附小），有5校將在室內舉辦，26校採室外辦理，1校室外搭配室內舉行。

在室內辦理的學校是受獎學生集中領獎，其餘學生留在原班級教室觀看典禮直播；採集會辦理的學校都在戶外舉行，並控管入校觀禮家長及貴賓人數，必須戴口罩、測量體溫及實名登記。

林立生說，市長獎、議長獎頒獎典禮訂於6月29日舉行，至於室內場館解禁否，原定禁開放至本學期結束，但隨著目前疫情趨緩，將授權各校自行評估，崇文及文雅國小、北興及蘭潭國中目前禁止民眾進入使用操場，將請學校跟社區民眾加強溝通。

(中時 )