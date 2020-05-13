民進黨立委蔡易餘提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條 例》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，撼動兩岸關係。但今天下午，民進黨立院黨團總召柯建銘強調，尊重立委提案權，但該草案事先未與黨團討論，也非黨版；尤其修憲議題必然得由黨團提案為準，兩岸問題又屬重中之重的重大議題，必須審慎以對，不可能盲目支持。

520前夕，英派立委蔡易餘提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條 例》修正草案，將憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」， 及兩岸條例第一條「國家統一前…」文字刪除，並以「因應國家發展」文字取代。其中，修憲草案已送立院議事處，預計周五送院會一讀；兩岸條例修正草案則已在上週完成一讀。在蔡總統邁向第二任期敏感時刻，英派立委拋震撼彈，已被對岸視為往法理台獨方向前進。

面對法理台獨壓力鍋急遽升溫，柯建銘今天下午接受本報訪問時不諱言地說，「兩岸關係複雜，國際情勢又因為疫情的關係變得多變，修憲這件事情怎麼能夠不慎重處理？」

柯建銘說，有關蔡易餘提出的《兩岸人民關係條例》、《憲法增修條文》修正草案，事前並未與黨團有過討論，所以與黨團一點關係都沒有；況且，修憲是重大議題，無論如何，終究得由黨團出面提案為準（意指要由黨團三長之一擔任提案人），其他個人提案，即便提出來，內部也不可能盲目支持。

柯建銘舉例，就像上屆立委任期，有黨團成員提出「兩國論」修法，除了要將《憲法增修條文》當中的「自由地區」等文字刪除，並把「自由地區與大陸地區間」修改為「我國與中華人民共和國」，結果也是沒有完成修法。他說，黨團對修憲不能莽撞，只要觸及修憲，就一定有黨版，由黨團做最全面性的思考後再行處理。

面對蔡易餘提出的兩岸條例修正草案已付委審查，國民黨團也揚言下下周排審，柯建銘表示，尊重立委的提案及連署，但就算是國民黨提案逕付二讀，「我們也會反對，到時候就來看誰是玩真的、誰是玩假的」，呼籲國民黨不要見縫插針，別拿必須慎重以對的兩岸問題開玩笑。

但法案既已付委，接下來民進黨將如何拆彈？柯建銘說，目前會先與蔡易餘溝通，後續能處理的方式有很多種，黨團會設法處理。

至於民進黨是否可能在刷掉蔡易餘的提案後，再改由黨團提出類似文字的修法版本？柯建銘重申強調，兩岸與國際情勢複雜，處理任何相關的議題都必須非常慎重。言下之意，似乎意味著民進黨團在現今兩岸局勢下，除非發生特殊情況，否則不可能去自捅馬蜂窩。

英派立委蔡易餘提案修正「兩岸人民關係條例」，指台灣對中國已不再以「國家統一」為唯一最終目標，為避免造成兩岸關係不必要的衝擊，目前黨團已有解決辦法。(圖／本報資料照)

(中時 )