非洲豬瘟中央災害應變中心今(13)日表示，亞洲已有12個國家淪為非洲豬瘟疫區，為鼓勵民間監督力道，針對違規使用廚餘養豬戶依飼料管理法嚴處，將依「檢舉違反飼料管理法案件獎勵辦法」核發20﹪獎金予檢舉人。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，為阻絕非洲豬瘟透過廚餘傳播，並為嚇阻違法再利用廚餘之行為，農委會已於108年12月底修正「可供家畜、家禽、水產動物之飼料」公告及訂定「飼料管理法第29條第二款所定使用違法廚餘案件裁罰基準」，對於未依廢棄物清理法相關規定取得再利用廚餘合法資格之養豬場，按違規次數累進加重罰鍰，處分由3萬元起跳，最高達300萬元。

徐榮彬說，雲林縣、彰化縣、高雄市及新竹市等地方政府已針對首次查獲者裁罰13案，罰鍰累計39萬元，另外飼料管理法定有「檢舉違反飼料管理法案件獎勵辦法」，凡經檢舉而查獲違反規定案件者，得按查獲案件之裁罰金額，核發20﹪獎金予檢舉人。

應變中心表示，自2018年10月1日至2020年5月12日止，針對旅客違規攜入或主動棄置的肉品共檢驗3142件樣品，驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性者計247件，其中來自中國大陸188件，越南59件，今年採樣樣品數雖因入境旅客驟減而較少(樣品292件)，但109年3月越南的陽性率仍達11.76％(樣品17件)，4月中國大陸的陽性率更高達40％(樣品5件)，顯示疫區豬肉製品傳入非洲豬瘟疫病風險仍高，仍需嚴格把關。

(中時 )