氣候異常夏雪芒果果能損失慘重。（楊漢聲攝）

台東夏雪芒果正值採收期，但受到極端氣候影響，不只讓產量減少，可以採收的芒果表面也全都是黑點，果農採收5大籃，「A果」連1籃都沒有，棄置30多袋壞掉的芒果，整年度心血白費，果農欲哭無淚。立委劉櫂豪見狀督促農委會儘速協助農民恢復，納入現金救助範圍，救助額度標準為每公頃9萬元。

有著「芒果界LV」稱號的夏雪芒果，在台東的種植達200公頃為全台之冠，價格更是一般芒果的3倍，每公斤高達300元，銷往大陸價格更高達1公斤500元，且供不應求，可望繼釋迦之後，成為台東縣另一代表性水果，但今年受到氣候影響芒果農災損失達7至8成。

面對整堆滿是黑點的夏雪芒果，林姓果農十分無奈，第一次損傷如此嚴重，前幾年壞果才占1成，今年剛好「反過來」A果才占1成，挑了好幾籃才湊的起1箱A果出貨，連成本都收不回來，慘況空前。

劉櫂豪指出，今年2月份持續寒流來襲，加上南風吹襲，造成台東地區芒果出現遲發性災害，花蕊凋萎、開花不著果、授粉不全成空包彈等，許多芒果農災損失達7至8成，因此特要求農委會儘速配合地方政府統計災損情形，儘速公告納入救助，協助農民儘速恢復。

櫂豪說明，農委會12日特公告今年0217寒流災害造成台東縣台東市改良種芒果損害案，依據農業天然災害救助辦法，納入現金救助範圍，救助額度標準為每公頃9萬元，請有需求的農民於5月22日前儘速依程序申請。

(中時 )