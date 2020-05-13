王宜安的英文名字叫Crystal，被喜歡她的粉絲們叫為水晶主播。（浪直播提供）

在銘傳大學傳播學院打出「美女直播老師」名號的水晶主播王宜安老師，是今年申請入學宣傳招生影片的角色之一。（浪直播提供）

還記得「你是我高中老師」的廣告影片嗎？，目前在銘傳大學新媒體暨傳播管理系一位女老師身上再度上演，被銘傳大學傳播學院打出「美女直播老師」名號的水晶主播王宜安老師，是今年申請入學宣傳招生影片的角色之一，打出美女老師開直播，教直播授課的大學新媒體行銷課程。

王宜安每學期開課都是滿班80人以上，還出現一位難求，要搬隔壁教室椅子來旁聽的上課情況。（浪直播提供）

王宜安每學期開課都是滿班80人以上，還出現一位難求，要搬隔壁教室椅子來旁聽的上課情況，非傳播學院的外系包括企管系和國企系學生，更是一大票一次十幾個排隊來選修，很多來選修這堂課的學生第一堂上課，因為王老師打扮年輕時尚，很多人都以為水晶主播王宜安也是同班同學，直到王宜安拿起麥克風上台上課，台下學生驚呼連連，「水晶王老師，女大生、老師傻傻分不清楚！」

王宜安的英文名字叫Crystal，被喜歡她的粉絲們叫為水晶主播，常穿著手遊聯名帽T來上課的王宜安，不但會玩電競手遊，玩生存遊戲打到最高等級，還會自己組模型鋼彈，甚至還開節目直播組模型，聊機動戰士的劇情，讓很多男大學生慕名而來。上起課來覺得水晶老師跟自己很有話題，班上的男同學甚至在自己開直播時，大喊「我的美女老師上電競傳奇了」、「我還在菁英！求和正妹美女教授水晶老師開直播教打電競！」

最近更因為今年新冠肺炎疫情關係，線上直播教育成顯學，直播平台浪直播與教育部合開發直播線上軟體，直接找上全台最辣美女教授王宜安，來拍宣傳直播上課的線上教育的影片。

今年新冠肺炎疫情關係，線上直播教育成顯學，直播平台浪直播與教育部合開發直播線上軟體，直接找上全台最辣美女教授王宜安，拍宣傳影片。（浪直播提供）

今年新冠肺炎疫情關係，線上直播教育成顯學，直播平台浪直播與教育部合開發直播線上軟體，直接找上全台最辣美女教授王宜安，拍宣傳影片。（浪直播提供）

銘傳傳播學院找王宜安開課，除了看準王宜安外表吸晴吸粉能力，上直播課與學生互動熱絡，最主要的還是王宜安，除了有台灣大陸兩岸直播新媒體的經驗，過去在在新聞台擔任電視台新聞記者、財經節目主管、節目主持到播新聞有完整16個電視台經歷，2016年轉戰新媒體直播，連大陸阿里巴巴的直播節目也找上她主持宣傳台灣觀光，直播主持和新媒體累績三年多的成績。

除了各大學傳播學院政大、文化、台師大等，都找上王宜安演講親授直播主持的技巧，行政院南院和經濟部中小企業處的直播課程，也都是找王宜安來上課指導，王宜安表示，「自己能教給同學們的或許不只是新媒體和直播行銷的影響力，她教的是如何在新媒體平台崛起的影響下，與傳播媒體做結合及差異化」。自己是電視台記者出身，一路做了十二年的新聞台主管，她說現在傳播學院的學生，想做網紅、小編的遠大於想當新聞記者，但在課堂上她還是會讓大學生了解傳統媒體和新媒體不一樣的地方和影響力，讓學生未來在職場上的選擇更清楚目標。

王宜安除了有台灣大陸兩岸直播新媒體的經驗，過去在在新聞台擔任電視台新聞記者、財經節目主管、節目主持到播新聞有完整16個電視台經歷。（浪直播提供）

王宜安自己是電視台記者出身，一路做了十二年的新聞台主管。（浪直播提供）

她表示，當網紅和當記者，都是在傳播和溝通！與網友溝通和觀眾溝通TA和收視群不同，選擇的平台和說話方式也不同，王老師說在新媒體的時代，除了外表之外有外表還能有料有內容，才是最終王道！

(中時電子報)