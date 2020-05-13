台中捷運公司董事長林志盈說，捷運年底通車是否會有改變或衝擊有待觀查。（陳世宗攝）

台中捷運綠線預計年底通車營運，台中捷運公司訂定前5公里20元起跳，5公里後，每兩公里5元，單程最多50元；13日獲市議會交通地政委員會通過，將提送議會大會審議通過後實施。交通局長葉昭甫說，期捷運綠線能為中市交通運輸系統帶來最大效益。

台中市議會交通地政委員會13日審議台中捷運綠線運價方案。台中捷運公司董事長林志盈說，中捷綠線運價經市府運價審議委員會及市政會議討論後，就民眾接受度、整體運輸市場、企業經營等面向；確定「起程票價5公里（含）內為20元，後續里程票價級距為每2公里增加5元。

市議員謝明源、劉士州、陳淑華、黃健豪、楊正中、陳廷秀等，關心捷運營運後的虧損與文心路原公車路線衝突，學生票是否有優惠，捷運應藉由iBiKE與公車銜接等，開發客戶讓捷運更有效益；提升市民搭乘意願，讓捷運虧損降到最低。

陳政顯指出，捷運是都市命脈，橫向綠線出來，若無藍線必定會虧損！公車路線應由競爭改成夥伴關係，才能提升捷運運量且不影響公車族權益；站名應以路名為主，不能依個人喜號交通局應送大會審議。

交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線運價方案，中捷公司將依據議會核定運價，規畫通車後各類票種方案，包括一般民眾使用的單程票、外來旅客使用的旅遊票、通勤、通學的定期票等；同時配合市府推動社會福利政策的敬老、愛心優待票等多元票種，符合不同客群需求提高民眾搭乘意願。

台中捷運綠線全長約16.71公里，共設18站，全程約32分鐘，服務時間將自早上6時至晚間12時，尖峰時間每5分鐘一班，離峰時間8分鐘一班，晚間11至12時深夜時段，15至20分鐘一班。

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