國內疫情趨緩，惟先前因疫情致全台捐血站捐血人數下降，目前各類型血液庫存量僅4～7天，元富證券13日發起「2020元富挺你熱血」好血有你捐出幸福活動。總經理李明輝表示，緩解缺血問題為當務之急，捐血促進新陳代謝有益健康，助人益己，元富樂於成為善的橋樑，讓捐血更便利。

台北捐血中心表示，新冠疫情影響民眾捐血，目前台北市A型、B型、O型及AB型等各類型血液存量僅4～7天庫存量。

元富證券總經理李明輝指出，受疫情影響，全台捐血站的捐血人數下降，緩解缺血問題成當務之急。而捐血不僅可以幫助他人，還能促進新陳代謝、有益健康，是助人益己的善行。

新光金控及關係企業12年來募得逾63萬袋熱血，新光人壽慈善基金會每年均受到台灣血液基金會肯定，獲頒「捐血績優團體」殊榮。元富證券自加入新光金控後，積極落實社會企業責任，今年起主辦捐血活動，號召民眾加入捐血行列。

(工商 )