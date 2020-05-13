金管會主委顧立雄今天宣布，受到新冠肺炎疫情影響還款有困難的個人房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項原本展延至7月底，經與銀行公會、銀行討論後，決定展延期限延長至今年底，民眾可在受理期限內向銀行申請緩繳或展延三至六個月。

顧立雄表示，信用卡帳單的應付帳款緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款本金或利息展延期間免收違約金及遲延利息，展延措施適用所有銀行。

行政院下午3時召開「融資協助方案突破5,000億元」記者會，由政委龔明鑫、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄等人出席。龔明鑫表示，截至5月12日為止，各貸款紓困總計核准了5,483億元，紓困約26萬戶。

金管會在今年2月18日函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品（包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等）提供緩繳或展延三至六個月措施，展延期限將在7月底屆滿，金管會昨天再協調銀行公會延長期限。

金管會表示，申請展延的個人金融產品包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，信用卡帳單的應付帳款得申請緩繳三至六個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款本金或利息得申請展延三至六個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

至於信用卡持卡人的額度，金管會盼銀行兼顧客戶需求及風險控管，於客戶申請個人債務協處措施時，不宜通案限制持卡人使用其信用卡權利，應充分考量持卡人使用信用卡的必要情形，如利用信用卡定期扣繳水、電費等生活相關必需支出，須予以維持續用。此外，展延期間個人信用紀錄不受影響。

(工商 )