109年科技校院繁星12日放榜，來自二林工商的陳柏睿是新住民子女，母親來自越南，父親從事室內裝潢的工作，孝順的陳柏睿假日會跟著父親到工地工作，但也不忘課業，始終維持在班排第1名，這次更成功錄取國立台北科技大學，陳柏睿說，上大學後會努力學習外語，尤其東南亞語言，要把母親故鄉之美，介紹給大家。

陳柏睿說，因為父母親工作忙碌，從小有功課不會的話，都會上網找資料，為了不讓網路成為他學習的阻礙，會設定鬧鐘提醒自己用電腦的時間，避免自己沉迷在網路，因為爸爸工作非常辛苦，賺錢不容易，所以未來會珍惜讀書的時間，才不會枉費父母親的栽培。

二林工商校長劉玲慧說，柏睿相當懂事乖巧，找到自己的興趣與性向，自己訂定目標選擇校系發展，還在學校考取證照，對於未來柏睿未來的路，她相當看好，希望他上大學後，可以依循自己的目標前進，再創佳績。

二林工商這次繁星計畫共推出15名學生，共有13人入榜，除了柏睿之外，還有8名學生錄取國立科大，可以說是星光燦爛，群星閃耀，校長也勉勵所有同學，學習固然重要，但別忘了要做一個有溫暖的人，有朝一日能回饋社會，讓我們的社會更有愛。

(中時 )