交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心提前部署，與地方政府合力推動設置防疫旅宿，為社區防疫打造重要防護罩。目前防疫旅宿房間數已自3月25日時的2710間，翻倍提升至超過7000間，入住率約3成、供給房數充足，足以因應未來有需求的居家檢疫及隔離者。

觀光局3月下旬協調並補助各地方政府推動防疫旅館經費，4月發布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣市政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，獎助自4～6月提供居家檢疫者入住的防疫旅宿業者，每房每日補助1000元，提高旅宿業者加入防疫旅宿意願。

為便利業者及民眾洽詢各地方政府防疫旅館，觀光局在台灣旅宿網已建置「防疫旅宿」專區。目前有26家旅宿業者自願公布為防疫旅宿，有需求的民眾可直接訂房，其餘未公開者則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

另外，為配合中央防疫政策，觀光局正修訂「獎助直轄市及縣市政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，除將居家隔離者入住的防疫旅宿納入適用對象，經衛福部認定符合需求的執行防疫業務醫事人員，亦將納入補助對象。

觀光局指出，上述經衛福部認定符合需求的執行防疫業務醫事人員，在入住防疫旅宿時，將由旅宿業者直接折抵住宿房價，每房每日最高折抵1500元，獎助期間自5月1日起至6月底止。

(時報資訊)