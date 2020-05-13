敦泰(3545)今(13)日舉辦法說會，董事長胡正大表示，新冠肺炎對手機產業確實有影響，敦泰手機產品相關出貨在第二季會相較第一季下滑，但敦泰今年還是有多項新品加入，為營運注入動能，另外，市場也關注敦泰與神盾(6462)日前宣布，將合作開發三合一(觸控+驅動+指紋辨識)晶片產品，對此，胡正大回應，目前兩家公司積極規畫中，「請大家拭目以待！」

胡正大表示，新冠肺炎疫情的確是對手機產業出現影響，加上首季的基期較高，故預計第二季相關出貨會比第一季下滑，敦泰在備貨上也會有相應的處理，但就全年來說，也都並非負面消息，因為居家上班、遠距教學普及化，帶動NB、平板等產品出現正向成長，另外，敦泰Mux1:6產品也在第一季成長，還有高刷新率、AMOLED等產品今年也都看好會有成長，高刷新率產品預計未來2~3個月就會開始量產，將會對敦泰注入營運動能，故在疫情影響下，敦泰還是有部分產品線是成長的，可望抵銷負面衝擊。

另外，敦泰在光學指紋辨識進度上，目前也照計畫進行中，有幾個客戶在進行認證中。

敦泰第一季因為反映晶圓以及後段製程成本，故進行漲價，胡正大說，IDC確實在第一季因為漲價關係，整體價格是往上的，但因為疫情關係，終端市場鬆動，就後續價格趨勢來看，新產品均價一定比較高，但既有產品不排除有跌價可能，敦泰還是希望維持住產品均價。

談到與神盾的合作，胡正大表示，與神盾(6462)合作開發三合一(觸控+驅動+指紋辨識)晶片產品，目前兩家公司積極規畫中，技術人員已經開始合作，但因為有一些比較深入的合作細節，故細節不方便多說，但合作的方向是明確的，「請大家拭目以待」。

談到TDDI(整合驅動暨觸控IC)是否有應用在AMOLED上，胡正大表示，這的確面臨技術上的難度，但這趨勢只是遲早問題，目前已經在進行中，他更透露，現在敦泰已經有第一步的好消息，在穿戴的應用已經成功，且完成驗證，預計未來幾個月可以量產，一旦成功，就會朝向更大尺寸的面板應用，好比是量能更大的手機。

針對新思科技(Synaptics)2019年底宣布以1.2億美金出售亞洲行動LCD、TDDI業務予北京清芯華創投資管理公司，對此，胡正大表示，敦泰對這件事情一直很重視、密切注意中，該收購背後象徵雙重意義，首先，即新思除車載、工控外，擬退出亞洲市場，再者，就是接手的為一大陸公司，財力雄厚，目前已經是大陸數一數二的半導體公司，但該公司主要研發團隊不在大陸，在大陸的主要是業務團隊，故未來團隊並非在同一個區域內工作，是否可以穩定協調，都會持續觀察。

(時報資訊)