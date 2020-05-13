光學鏡頭廠-玉晶光(3406)公布第1季財報，單季稅後盈餘為5.11億元，年增99.1倍，為歷年同期新高，單季每股盈餘為4.59元，儘管智慧型手機市場需求疲弱，玉晶光因有蘋果iPhone SE 2挹注，如果客戶拉貨正常，玉晶光第2季營運有機會比第1季好。

受惠於iPhone 11等舊有機種持續出貨，且大陸廈門廠區自2月10日復工後生產順利，讓玉晶光第1季交出好成績，第1季合併營收為26.97億元，年成長1.42倍，營業毛利為11.76億元，年成長2.02倍，單季合併毛利率為43.62%，年增8.57個百分點，稅後盈餘為5.11億元，年增99.1倍，為歷年同期新高，單季每股盈餘為4.59元。

新冠肺炎疫情自3月中在歐美地區大爆發，讓智慧型手機市場需求急凍，玉晶光4月合併營收亦受到影響，4月合併營收9.4億元，較3月減少7.57%，較去年同月則增加76.35%；累計前4月合併營收為36.33億元，較去年同期增加120.77%。

儘管新冠肺炎疫情衝擊智慧手機市場，看好中高階手機鏡頭前景，玉晶光跟大立光(3008)一樣擴產腳步並未改變，去年擴建新廠，目前已完工試產，未來將依客戶需求加入量產。

此外，玉晶光今年高達44.2億元的資本支出亦持續進行中，包括：擬由旗下百分百持股的玉晶光廈門子公司參與廈門祥盛特種玻璃現增，投資金額達人民幣2.2億元，折合新台幣約9.56億元，以及擬再斥資新台幣34.64億元用以購買機器設備等，以因應未來客戶需求。

(時報資訊)