本次MSCI半年度調整權重，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.63%下調至12.30%，調降幅度為0.33個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.83%下調至13.52%，調降幅度為0.31個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.51%下調至1.50%，調降幅度為0.01個百分點。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近五次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在05/29收盤後生效。

元大投信表示，本次MSCI台灣指數成分股方面，新增1檔、刪除1檔，指數成分股維持88檔，並有10檔成分股調整在外流通股數，本次新增的成分股為矽力-KY(6415)，其權重為0.48%，權重調降最多的成分股為台塑(1301)，調降0.27個百分點，調降後權重為1.63%。

觀察「MSCI全球新興市場指數」，本次MSCI季度調整權重調升最多之國家為中國，權重增加了1.02個百分點；而調降的部分，本次權重調降最多之國家為南韓，權重被下調0.35個百分點。

今年年初新冠肺炎疫情爆發，疫情發展超乎預料，使得各國政府紛紛採取封鎖政策，並提升社交距離防疫，全球經濟陷入停機狀態，股市也大幅下挫，市場恐慌指數飆升。

因應市場劇烈變化，各國央行及政府迅速推出各種寬鬆貨幣及擴張型財政政策，這些政策對經濟成長的刺激雖然有限，但是有效緩解了當前經濟與金融市場流動性的問題，市場秩序逐漸恢復，也保留了全球經濟在疫情過後復甦的可能性。

許多機構因應疫情影響，紛紛調降全球今年的經濟成長率，身處全球化下的台灣理當受到一定衝擊。然而，台灣超前部署的防疫措施，使得疫情相對受到控制，未像他國封城或停工，讓國際間轉單效應浮現，再加上先前美中貿易戰造成供應鏈的移轉，都減緩台灣在這波疫情的衝擊，今年經濟成長率還是有望在1%以上。

近期全球股市迎來反彈，但短期內市場波動依舊持續受到疫情的不確定性影響，未來還是要觀察各國在解除封鎖政策後，是否爆發第二波大規模傳染，如再次爆發疫情，全球股市極可能會再度陷入震盪，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。

(時報資訊)