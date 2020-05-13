首見由台南民間發動募資，「搶救228烈士湯德章故居」行動啟動，目標希望集資2000萬元，買下湯德章律師位於台南市中西區友愛街的故居，以利後續保存，希望能在3周內順利集資1000萬元，買下湯德章故居的產權，11日首日集資金額就破100萬元，3天來，截至目前逾150萬元。

這場募資行動由台南市文化資產保護協會、湯德章後代家屬、莉莉水果文化館等人共同發起，11日於「嘖嘖群眾集資平台」上架後，首日就獲得500人支持，集資金額破百萬元。

「現在正與時間賽跑。」集資單位表示，發起這件事目的是搶救湯德章故居，免於因產權易主讓屋子又面臨遭拆除危機，希望透過群策群力，借助群眾力量買下湯德章故居產權，後續也將改建為湯德章紀念館，賦予建物更深遠意義。

由於與現任屋主協商後，必須於5月29日前募集1000萬元，支付頭款並完成過戶，集資啟動3天來，集資金額迄已突破150萬元，希望能號召更多人支持響應。

集資發起單位喊話，湯德章故居搶救重建行動不僅僅是為了保留湯德章的房子而已，更著眼於這段歷史不該被忘記，此次計畫也是首度以群眾集資開古蹟保存先例。

(中時 )