中山國小A棟大樓將拆除重建，校方希望一併興建地下停車場協調會。（羅浚濱攝）

中山國小目前只能在校園入口通道和操場停車，A棟大樓拆除重建若一併興建地下停車場，將可還給學生舒適又安全的空間。（羅浚濱攝）

竹東鎮中山國小A棟校舍老舊，教育部國教署依依老舊校舍拆除計畫補助8千2百萬元重建，校方希望一併蓋地下停車場，解決校內和周邊教網中心等單位停車問題，但未獲國教署同意補助，立委林思銘13日邀集相關單位協調，地方上都認教育部應補助興建。

出席的教育部國民及學前教育署副組長蕭奕志表示，教育部補助的是以教空間為主，地下停車場要回歸一般性補助。他建議校方可參考基隆及新北市結合停管基金，配合環境、防災及交通興建 地下停車場。

立委林思銘了解教育部給新竹縣8所學校3年一般性補助有2.9億元，因縣府要在人口長速成長的竹北市興建2所學校，縣府財主位沒辦法擠出經費給中山國小興建地下停車場。

林思銘認為中山國小興建地下停車場，能讓人車分道，還給學生舒適又安全的空間，更能資源共享提供周邊教網中心等單位停車，興建有其迫切性和必要性，建議蕭奕志即向教育部反應，興建經費他會向中央相關單位協調爭取。

中山國小校長郭碧玄說明A棟校舍有50多年歷史，拆除重建若增加蓋地下停車場，單排20多個停車位經費要4500萬元，若增為雙向停40部車以上，經費要6000萬元，希望籍由這次校舍改建機會，一併興建地下停車場，為孩子打造一個安全舒通的校園。

(中時 )