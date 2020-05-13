高國華教你如何花錢>

補教名師高國華最近也悄悄當起YouTuber，決定把他多年在英文上成功成功的教學經驗和學養，傳承下去，他把他的英文雲端教學定位為「高國華全民英文」。被問起對近來廣受年輕人歡迎的網紅「阿滴英文」看法，高國華也獨家回應《中時電子報》，想不到高國華竟是阿滴的忠實粉絲！

師大英語系第一名畢業的高國華，當年毛遂自薦進入建中任教，成為建中有史以來最年輕也是最受歡迎的老師，同時也是建中大學聯考英文升學最佳記錄的保持人。後來他離開建中，轉往補教界發展，在28年補教人生中，教育超過30萬名高材生。

「補教人生」事件，讓高國華英文教學事業受到了重創和挫折，而他也因此得到了反省和成長，「窮則獨善其身，達則兼善天下」。他有感於目前英文網路教學，覺得逗趣有餘，但結果是完全不足讓同學真正學好英文，片段式、碎片式、甚至用諧音法去學習英文，只有讓英文更差，更沒有自信！

接著高國華也大方分享學好英文的2要訣，他說他的學生熱愛英文的原動力就是他能讓學生英文考高分，英文考了高分，甚至滿分，你都不必逼迫他，學生自然會熱愛英文，每天抱著英文課本不放！

另一訣竅，就是他在網路教英文，仍依循傳統，逼學生上課準備一本厚厚的筆記簿，把這些有系統化，條列化，公式化的英文全部逐字抄下來，因為抄寫能夠幫助記憶，「這些筆記未來都是你們英文的資產(English Asset)你資產存的愈多，你的英文就愈好！一個好的有效率英文教學模式，是歷久彌新的，是經的起時間考驗的，因為它一定會讓你英文進步，分數會説話。」而高國華不藏私傳授秘訣，也讓他在短時間就圈粉近6萬粉絲，也預告下階段將成立虛實相生的「高國華學院」。

另外，《中時電子報》也好奇他對知名英語教學網紅「阿滴英文」的看法，想不到高國華竟是阿滴的忠實粉絲，他說：「我覺得阿滴英文很活潑，很可愛，剪接功力一流，就好像以前有人說『如果教室能像電影院』，符合現在年輕人對英文教學節目多變的需求。」

不過他也強調自己教英文無意與他人比較，「如果我以前成功的教學經驗是對學生有益的，我不會去改變自己去討好迎合現在巿場的需求，我希望學生能因為上我的課真正學好英文，這是我教英文一貫的堅持和不變的態度！」

(中時電子報)