醫院手術後常見醫療糾紛，最近大陸山西省大同市一名65歲婦人，因身體不適去醫院婦科檢查，發現陰道內竟留有一塊醫用紗布。婦人的家屬說，這塊紗布從5年前在某家大型醫院做完子宮下垂手術，就「陪伴」在她體內，直到最近才被發現。但當時手術的醫院回應，術後一切正常，並沒有任何異狀。

婦人的兒子說，紗布是在她母親2015年7月做完子宮下垂手術後便在體內未取出，這5年來，帶給母親精神上及身體難以挽回的損失。

大陸一名婦人子宮手術後5年小便失禁，竟在 陰道取出紗布。（圖/澎湃新聞）

他說，「現在她行走困難、小便失禁、需要帶著尿袋，還要注射點滴抗生素消炎治療。」

當時為婦人做子宮手術的醫院團則回應稱，在前述手術中確實使用過紗布，但已於術後兩天取出，有病程記錄記載，且術後複查，陰道中也無異物。

五年了，這塊紗布究竟是當年留在體內？還是最近才「塞」進去？這起醫療糾紛在各說各話中，猶如一場「羅生門」，當初執行手術醫療行為有無疏失？法界建議先通過醫療事故鑒定，再以司法等途徑解決。

(中時電子報)