以鼓勵玩家(訓練家)走出家裡，多到戶外走走的手遊《Pokémon GO》，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，推出了薰香時間延長至 1 小時、孵蛋距離減半、對到館的感應距離加倍等不因應暫時性遊戲規則。其中，1寶可幣的優惠禮盒也是其一。官方透過 Twitter 宣布，本周推出的 1 寶可幣禮盒將是最後一個，換句話說，這項政策將因為疫情逐漸趨緩而退場，訓練家可以把握時間來兌換。

Pokémon GO 官方 Twitter 公布，本周 1 寶可幣禮盒內含「1張遠距團體戰入場券、20顆精靈球、10顆超級球、5顆高級球」。官方說明這將是最後的 1 寶可幣禮盒，訓練家可以在台灣時間 5 月 19 日凌晨 4 點(PDT時間 5 月 18 日下午 1 點)前兌換。

The final 1 PokéCoin bundle will contain Remote Raid Pass × 1, Poké Balls × 20, Great Balls × 10, and Ultra Balls × 5. Ends Monday, May 18, at 1 p.m. PDT.



Read more about features that help Trainers get items: https://t.co/QGm8lUxI1u pic.twitter.com/pU2ZULcJWx — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 11, 2020

在台灣，5/17 《Pokémon GO》將舉辦薰香日活動。(摘自Pokémon GO官方部落格)

在台灣，5/24 《Pokémon GO》將以橡實果為主角的社群日@home版活動！(摘自Pokémon GO官方部落格)

隨著各地疫情的改變，《Pokémon GO》也開始逐漸恢復原本的運作型態。本月除了有為期整個月「世代大挑戰」活動外， 5 月 9 日還有一日限定的布魯限定調查活動。緊接著在5月17日11:00～17:00將舉行水屬性與惡屬性的「薰香日」活動；5月24日（星期天）11:00～17:00則有以「橡實果」為主角的社群日@home活動，訓練家們都可把握機會來體驗參加！

(科技)