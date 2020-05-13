以鼓勵玩家(訓練家)走出家裡，多到戶外走走的手遊《Pokémon GO》，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，推出了薰香時間延長至 1 小時、孵蛋距離減半、對到館的感應距離加倍等不因應暫時性遊戲規則。其中，1寶可幣的優惠禮盒也是其一。官方透過 Twitter 宣布，本周推出的 1 寶可幣禮盒將是最後一個，換句話說，這項政策將因為疫情逐漸趨緩而退場，訓練家可以把握時間來兌換。
Pokémon GO 官方 Twitter 公布，本周 1 寶可幣禮盒內含「1張遠距團體戰入場券、20顆精靈球、10顆超級球、5顆高級球」。官方說明這將是最後的 1 寶可幣禮盒，訓練家可以在台灣時間 5 月 19 日凌晨 4 點(PDT時間 5 月 18 日下午 1 點)前兌換。
隨著各地疫情的改變，《Pokémon GO》也開始逐漸恢復原本的運作型態。本月除了有為期整個月「世代大挑戰」活動外， 5 月 9 日還有一日限定的布魯限定調查活動。緊接著在5月17日11:00～17:00將舉行水屬性與惡屬性的「薰香日」活動；5月24日（星期天）11:00～17:00則有以「橡實果」為主角的社群日@home活動，訓練家們都可把握機會來體驗參加！
文章來源：Pokémon GO 官方部落格
(科技)
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