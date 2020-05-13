愛情喜劇《Oh My Baby》13日舉行線上記者會，演員張娜拉、高俊、朴秉恩、鄭乾柱以及導演南基勳一起出席，劇中描述張娜拉飾演的39歲育兒雜誌編輯張夏莉，對愛情失望的她，為了圓兒時「當媽媽」的夢想，打算從身邊男性友人身上借精來生小孩，與3位男主角間發生笑中帶淚的甜蜜故事。

戲裡拉警報，戲外同樣屆臨適婚年齡的張娜拉，日前父親在SNS上公開催婚，張娜拉透露31歲開始父親就一直希望女兒能結婚，身為當女兒當然理解父親的急迫感，笑說：「那天爸爸被我罵了，希望透過電話溝通就好。」接著解釋自己並非「單身主義者」，只是工作滿檔情況下，意外沒有機會規劃，對於結婚與否也持續苦惱著，面對大眾關注她的結婚問題，張娜拉也難得吐露心聲：「如果有好的對象，我也想建立一個美滿的家庭啊。」

「童顏美女」張娜拉作品接不完，從《皇后的品格》、《VIP：她們的秘密》到這次的新作品，讓大眾好奇她的活力哪裡來，張娜拉靦靦地說：「基本是我熱愛吃營養食品，每天都換不同的類型，基本是6種。」舉凡維他命D、乳酸菌、鐵質及膠原蛋白等都是她必須補充的營養素，尤其是看到別人吃的話就會忍不住一直買，甚至看到電視劇置入的紅蔘，也在拍攝後立刻購入。

張娜拉還表示：「我比較喜歡在拍攝現場，比起在家裡無所事事，身體常感到不舒服，一出來拍戲就沒事了。」對工作著迷、敬業的模樣，也難怪張娜拉能持續帶給觀眾許多好作品。《Oh My Baby》自14日起每周四五在愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )