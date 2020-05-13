長榮航空公布首季財報，2020年第1季合併總營收新台幣302億3,300萬元，較去年同期減少31.8％；合併本期淨損為新台幣10億9,500萬元；歸屬母公司淨損新台幣12億2,100萬元，每股虧損新台幣0.25元。

客運屬於重災區，營收新台幣186億4,400萬元，較去年同期減少新台幣72億7,800萬元，年減28.1％，主因是1月下旬開始受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，導致各航線營收皆下滑，客運運量減少26.1％。

貨運營收新台幣63億7,900萬元，較去年同期增加新台幣2億9,200萬元，年增4.8％，係因第一季受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，全球航空業陷入停滯，客機大量停飛，客機腹艙運能斷崖式跌至谷底。

不過長榮航表示，因防疫相關物資之貨運量大增，市場呈現需求大於供給情況，使運費上漲，單位收益增加7.5％。

(中時 )