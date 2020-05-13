立法院財政委員會至財金公司視察，立委對資安績效表示肯定，陪同視察的央行總裁楊金龍受訪強調，央行數位貨幣（CBDC）持續在發展試驗，但尚無具體時間表，至於多國進入負利率，他重申「台灣不會負利率」。

楊金龍表示，觀察目前各國CBDC的發展，包括大陸、瑞典等，各有其背景、理由，台灣的情況銀他們不一樣，且台灣在電子支付、卡片支付的運作已非常方便，現金佔GDP（國內生產毛額）的比重也未下降且仍增加，但央行在CBDC的試驗，一直有在往前進，約與其他國家央行的進度相差不多。

對於美國聯準會（Fed）及台灣會不會負利率的問題，楊金龍強調，美國一直以來表示不喜歡負利率，應該不會像日本或歐洲的瑞士、瑞典等進入負利率。台灣以銀行體系為主，如果降至負利率，將衝擊到經營利潤，且不利央行貨幣政策傳遞機制，更衝擊存款人的利息收入，各方面都相當不利，因此，「我們的態度跟Fed一樣」（不會負利率）。

(工商 )