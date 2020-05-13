雲林縣府組成的防疫紓困專家服務團，針對目前中央政府的紓困方案，縣府分為13類，提供輔導的專家名單、聯絡方式，圖為藝文活化、農漁畜牧類。（周麗蘭攝）

雲林縣府組成的防疫紓困專家服務團，圖為原民客家紓困、勞工紓困、商圈市場紓困、弱勢族群紓困、觀光產業類。（周麗蘭攝）

雲林縣府組成的防疫紓困專家服務團，圖為觀光產業、企業紓困、心理諮詢類。（周麗蘭攝）

雲林縣府組成的防疫紓困專家服務團，圖為地方創生與數位轉型、經濟部振興、其他類。（周麗蘭攝）

雲林縣府率先籌組「雲林縣紓困振興專家學者服務團」，由專家服務團隊免費幫助縣民提出最適合的紓困或振興方案，左起雲林科技大學校長楊能舒、環球科大校長沈健華、雲林縣長張麗善、台大雲林分院長黃瑞仁、虎尾科技大學副校長楊達立、資策會地方創生服務處長洪毓祥。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情趨於和緩，各縣市對振興經濟無不蓄勢待發，雲林縣府提前布局，邀請雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學、台大雲林分院、財團法人資策會等20多名教授與專家參與，首創「防疫紓困專家服務團」，免費協助縣民找出最合適的紓困、振興方案。

雲林縣長張麗善今（13日）在縣議會進行施政總報告，縣議員李明哲、林建鴻等人都關切民眾對紓困方案的困惑與無助。

張麗善表示，因應後疫情時代來臨，縣府團隊已再超前布署，日前結合縣內三所大學、台大雲林分院、資策會，組成雲林縣紓困振興專家學者服務團，協助民眾搶得機先，爭取中央釋出的資源。

張麗善說，中央政府與地方加碼的紓困振興方案很多，但民眾霧煞煞，「雲林縣紓困振興專家學者服務團」針對縣內環境與產業特性，提供專家名單，一來落實協助鄉親，也促使雲林縣產業加速復甦。

此一服務團把中央政府提供的紓困與振興方案分為13類，包括藝文活化、農漁畜牧、觀光產業、企業紓困、心理諮詢、原民客家紓困、勞工紓困、商圈市場紓困、弱勢族群紓困、觀光產業、地方創生與數位轉型、經濟部振興、其他。

縣府已統整20多名專家學者所屬的學校、系所、名單、聯繫電話、email，需要的民眾請洽縣府計畫處資訊管理科。

張麗善表示，中央的紓困振興特別預算達1兆500億元，期盼學者服務團可幫雲林縣搶得機先，讓振興方案落腳，民眾有企畫上的需求可透過此一平台協助爭取。

(中時 )