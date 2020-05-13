新冠肺炎疫情趨於和緩，各縣市對振興經濟無不蓄勢待發，雲林縣府提前布局，邀請雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學、台大雲林分院、財團法人資策會等20多名教授與專家參與，首創「防疫紓困專家服務團」，免費協助縣民找出最合適的紓困、振興方案。
雲林縣長張麗善今（13日）在縣議會進行施政總報告，縣議員李明哲、林建鴻等人都關切民眾對紓困方案的困惑與無助。
張麗善表示，因應後疫情時代來臨，縣府團隊已再超前布署，日前結合縣內三所大學、台大雲林分院、資策會，組成雲林縣紓困振興專家學者服務團，協助民眾搶得機先，爭取中央釋出的資源。
張麗善說，中央政府與地方加碼的紓困振興方案很多，但民眾霧煞煞，「雲林縣紓困振興專家學者服務團」針對縣內環境與產業特性，提供專家名單，一來落實協助鄉親，也促使雲林縣產業加速復甦。
此一服務團把中央政府提供的紓困與振興方案分為13類，包括藝文活化、農漁畜牧、觀光產業、企業紓困、心理諮詢、原民客家紓困、勞工紓困、商圈市場紓困、弱勢族群紓困、觀光產業、地方創生與數位轉型、經濟部振興、其他。
縣府已統整20多名專家學者所屬的學校、系所、名單、聯繫電話、email，需要的民眾請洽縣府計畫處資訊管理科。
張麗善表示，中央的紓困振興特別預算達1兆500億元，期盼學者服務團可幫雲林縣搶得機先，讓振興方案落腳，民眾有企畫上的需求可透過此一平台協助爭取。
(中時 )
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