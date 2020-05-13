受新冠肺炎衝擊不小的日本，日常生活、工作等受到許多影響，待在家減少出門的自保民眾，原本以為可以追劇、看綜藝節目，度過在家的時光，結果演藝圈、影視節目也紛紛喊停，大批工作人員工作陷入困頓，而綜藝節目就想出防疫對策，播出後觀眾卻吐槽「有夠噁」。

由日本知名藝人中居正廣主持的綜藝節目「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」（中居大師說），平時錄影現場，除了前面一排固定的主持群與來賓外，後方都會安排大約100位，透過節目官網招募、穿著紅色衣服的女性觀眾（通稱「紅」）。

上周該節目播出母親節特輯，除了主持群、來賓，全部以在家視訊的方式參與演出之外，後方的百位紅衣女性觀眾，也用視訊畫面加入節目，雖然觀眾已經習慣綜藝節目視訊連線，但觀眾影像全部排開，還的真是第一次見到。

詭異的觀眾視訊，收看的觀眾相當傻眼，毫不留情表示「根本是遺照」、「後面那些人有需要嗎」、「對不起我笑出來」、「太噁心到無法接受，這該不會是為了搞笑吧」、「中居大師說是目前視訊節目中，獲得壓倒性勝利的一個」。

(中時電子報)