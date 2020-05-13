苗栗縣政府推動地方產業人才2.0培訓計畫－地方創生工作坊，苗栗縣長徐耀昌（中）簽署苗栗英雄「召集令」，號召青年朋友為地方創生努力。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府增進在地人才培育並強化地方鏈結，13日啟動地方創生工作坊，透過苗栗職人品牌「苗栗P＋」為平台擴散效益、培育人才。6月起將辦理苗北、苗中、苗南三區共識會議，盤點產業發展需求，再邀集專家量身打造地方創生工作坊，協助對地方創生議題有興趣的青年，開拓地方具特色的產業資源。

縣府推動百工職人創客工作坊培植地方青年多元技能外，今年度更特別爭取經費辦理地方創生工作坊。13日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍等人，啟動地方產業人才2.0培訓計畫的地方創生工作坊，徐耀昌也簽署苗栗英雄「召集令」，號召青年朋友為地方創生努力，共同打造幸福山城。

縣府勞青處長彭德俊說明，地方創生工作坊規畫辦理苗北、苗中、苗南三區共識會議，盤點地方產業發展需求，苗北區6月29日在馥藝金鬱金香酒店、苗中區7月7日在苗栗青年創業基地1號、苗南區7月21日在苑裡濱海藝文中心召開，每場次限額30人。

後續將邀集國內外地方創生專家，量身打造15場地方創生工作坊，創建「地方創生學苑」，並透過3場次的見習交流活動，輔導學員申請提案，提案入選的團隊有機會獲8萬元補助執行獎金。

徐耀昌指出，青年為苗栗最大的資產，今年特別打造「苗栗P＋」職人品牌平台，希望透過百工職人工作坊以及地方創生工作坊，讓更多在地青年朋友了解地方特色與產業文化，並且投身苗栗發展未來，更開拓地方特色的產業資源，為在地產業發展注入活水。

(中時 )