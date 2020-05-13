唐禹哲、蔡黃汝合作新戲。（三立提供）

近6年沒在台灣拍戲的唐禹哲正式回歸，與蔡黃汝（豆花妹）在三立全新八點華劇《我的青春沒在怕》首度合作，他說，再次回到三立有種回娘家的感覺，有點陌生、緊張同時也很興奮。蔡黃汝則透露，對唐禹哲的了解，是從唐禹哲的歌開始認識他。

該劇12日舉辦開鏡儀式，包括唐禹哲、蔡黃汝、孫沁岳、王家梁、程予希、陳敬宣、臧芮軒、謝翔雅、喬雅琳、吳翔震、張雁名、徐謀俊、于子育、杜季祥、林嘉俐等演員都出席，久未演出華劇的資深演員林美秀、劉瑞琪，以及在《用九柑仔店》表現不俗的侯彥西都參與演出。該劇描述五位剛畢業的女孩及一位年輕人妻，6位閨蜜用最真摯的友情訴說職場、生活、愛情的困境與大無畏，是號稱台灣女生版的《六人行》。

蔡黃汝說，她是從唐禹哲的歌認識他，手機的最愛歌單中竟然還有唐禹哲的歌，唐禹哲知道後當場考蔡黃汝，要她說出一首他的歌，沒想到蔡黃汝不但說出歌名還唱得出來。得知她即將在八月底開個人演唱會，唐禹哲主動表示願意當她的演唱會嘉賓且不收費，只要給他東西吃就好，還開玩笑說就算不邀請他去，既然知道了，他自己也會跑去，受寵若驚的蔡黃汝開心直呼：「你認真？人也太好了吧！」

《我的青春沒在怕》演員左起為喬雅琳、陳敬宣、蔡黃汝、程予希、臧芮軒、謝翔雅。（三立提供）

《我的青春沒在怕》演員左起為王家梁、吳翔震、張雁名、唐禹哲、孫沁岳、徐謀俊、杜季祥

唐禹哲過去演出的作品《女人30》、《莫非，這就是愛情》都曾締造高收視及話題，他笑說：「這次還是會有壓力！」這次回歸他被發現有明顯改變，從前的他話少一點，也不會表現太多私人情緒，是個不喜歡說話的人，後來在大陸發展多年，人在異鄉的他內心忽然有點寂寞，覺得應該要多交點朋友，多跟身邊的人互動，所以現在更珍惜身邊所認識的人。

有著招牌「電眼」的唐禹哲，並未因年齡成長而電力減弱，他從不覺得自己有在放電，但蔡黃汝立馬回：「你是！而且是天生的發電機！」問到蔡黃汝會不會怕被電暈，她積極迎戰地說：「來吧！我沒在怕的！」而且會直視並接受唐禹哲的電力。

蔡黃汝說，跟不熟的人要快速變熟識的方法都是靠玩遊戲拉近距離，藉由玩遊戲可以很快認識一個人的個性，「還有一個方法，就是小酌也可以啦！」為了讓大家盡快打成一片，女生們已經約好開鏡結束後要去喝下午茶，男生們則是約了晚上要去酒吧聚一聚。

(中時 )