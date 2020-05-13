也是短期紓困。全球人壽13日宣布，自5月起到8月底，非投資型保單的保戶若新動用保單貸款，且三個月內無還款紀錄且保單仍有效者，即可有一個月「免息」，即保戶至少借三個月，可省下一個月的利息，例如借100萬元，利息4％，大約就是省3千多元。

先前如富邦人壽是祭出200億元保單貸款「疫備金」專案，只要保戶借款30天以上未還款，即可有120天利率2％的優惠，對目前保單貸款利率普遍在4~7％的情況下，同樣借100萬元，保戶可省6千多元到1.6萬多元不等。

另外，目前有台銀人壽亦有保單貸款優惠利率方案，即保單預定利率超過2.5％的保單，自從今年4月20日起到12月31日辦理保單借款者，就新增借款金額從核貸日起到2011年1月31日止，以優惠利率2.8％辦理，明年2月1日起就恢復原保單借款利率計息。

保單貸款即保戶動用保單價值金，亦算是動用自己的錢，因此各壽險公司都會提供較便利的申辦方式，有些公司臨櫃申請一次後，即可以ATM等隨時動用，隨借隨還。

但因為保單亦有成本，壽險公司必須達到承諾保戶的利率，所以保單貸款利率通常是保單預定利率再加碼，目前多是4~7％的水準，且若不幸出險，保單理賠是要扣去保單貸款金額及利息後才給付，多少會影響保障，因此不鼓勵保戶長期動用，一般多是短期週轉。

壽險業保單貸款餘額約6千多億元，這波新冠肺炎疫情下，不少公司祭出紓困措施，都是保單貸款可延後3到6個月還本付息，但也有公司是直接祭出減息，先前如新光人壽到3月下旬單貸款利率提供一個月僅1.5％的優惠利率，目前已結束。

全球人壽這次則是祭出借滿三個月，有一個月可免息，期間到8月底，富邦人壽亦是到8月底前，有120天優惠利率2％的保單貸款方案，都可協助保戶可短期動用，降低利息負擔。

(工商 )