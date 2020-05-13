騰訊2020年Q1營收年增逾26％ 17:452020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 騰訊13日港股盤後公佈最新財報顯示，截至2020年3月底，公司第一季營收為人民幣（下同）1,080.65億元，年增26.44％；淨利潤288.96億元，年增6.2％。 公司2020年第一季網路遊戲收入為372.89億元，年增31％，反映旗下手機遊戲包括：「和平精英」、「王者榮耀」等收入貢獻大幅增加。 此外，公司在今年第一季的網路廣告收入為177.1億元，金融科技及企業服務業第一季收入年增22％至264.75億元 (工商 ) #第一季 #騰訊 #收入 #增逾 #盤後 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》京鼎4月營收攀21月新高 前4月增逾3成 10:342020/05/11 財經 《電腦設備》微星4月營收年增逾2成 電競及創作者NB熱賣 12:162020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 恒指升371點 騰訊漲4％ 17:112020/05/11 財經 騰訊概念股 移卡上市聆訊過關 04:102020/05/12 全球財經 興櫃題材股成功突圍 展碁、洋基 營收年增逾五成 04:102020/05/12 產業特刊 廣穎第一季獲利年增逾5倍 毛利率創3年新猷 09:202020/05/12 財經 騰訊投資加拿大咖啡品牌 擬在中國設1,500家門市 11:532020/05/12 財經 A股早盤走疲 滬指午盤收跌0.59％ 12:482020/05/12 財經 網易雲音樂與華納合作 挑戰騰訊獨霸地位 15:542020/05/12 財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。