騰訊13日港股盤後公佈最新財報顯示，截至2020年3月底，公司第一季營收為人民幣（下同）1,080.65億元，年增26.44％；淨利潤288.96億元，年增6.2％。

公司2020年第一季網路遊戲收入為372.89億元，年增31％，反映旗下手機遊戲包括：「和平精英」、「王者榮耀」等收入貢獻大幅增加。

此外，公司在今年第一季的網路廣告收入為177.1億元，金融科技及企業服務業第一季收入年增22％至264.75億元

(工商 )