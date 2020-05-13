摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股受美股走弱影響，13日向下開低，但在資金充沛及企業財報優於預期的激勵下，成功由黑翻紅，終場上漲58.8點，以價量結構觀察，日線及周線格局皆遭遇萬一關卡反壓，但下檔仍有月均線支撐，預期震盪走高的格局並不會改變。

資金方面，儘管近日外資大幅賣超，但新台幣匯率並未同步走貶，顯示外資雖持續調節持股，但資金尚未匯回海外，後市行情仍可期待。

個股方面，本周納入投資組合的全新，13日午盤過後低接買盤陸續進場，整體格局仍屬多頭，後續若股價能否站穩百元價位，中線格局才有望續強。

類股方面，矽晶圓大廠SUMCO上季財報遠優預期，甚至預估疫情停歇後，除原先5G、遠端辦公外，汽車產業相關需求也將復甦，矽晶圓需求將呈強勁反彈，激勵整體矽晶圓族群13日同步走揚，嘉晶終場甚至漲停鎖死，建議投資人後續可留意環球晶、中美晶等補漲空間較大的相關個股。

(工商 )