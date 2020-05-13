倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開低走高，終場上漲58.8點，漲幅0.54％，收在10,938.27點，櫃買指數表現相對強勢，終場走揚1.48點，漲幅1.05％，以142.91點作收。三大法人方面，外資續賣47.6億元，投信續買8.44億元，自營商轉買4.8億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼3,148口多單，累計淨多單部位為41,695口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股近期遭逢二大利空襲擊，其一是南韓再度爆發群聚感染，相關確診數快速增加外，部分放寬隔離措施的國家確診病例也出現激增的情況，讓市場擔憂是否恐將出現第二波疫情。

其次是全球反中情緒升溫，美國總統川普擴大制裁大陸的手段，指示聯邦養老基金取消中概股的投資，美國共和黨參議員也建議賦予美國總統對大陸實施廣泛性制裁的權力，更進一步加重投資人的緊張情緒。

此外，大盤萬一關卡魔咒再現，隨加權指數進入11,000～11,850點心理關卡壓力區之下，短線拉回進行震盪整理，所幸VIX恐慌指數、國際油價及美國十年期債券等三大風險指標持續降溫，加上短中期均線震盪走揚，配合美國聯準會（Fed）等央行不約而同採取無限量貨幣寬鬆（QE）政策，只要大盤成功守穩月線或季線，預期行情仍有望續漲再戰前高。

個股方面，本周納入投資組合的惠特，外傳蘋果將砸百億元擴大投資台灣，鎖定下世代顯示技術，將加速Mini LED市場滲透率大幅提升，若量價配合得宜且法人大戶心態偏多不變，後市大漲再創新高的機會值得期待。

至於生技股雖仍有作價續漲激情演出的空間，但某些個股累積漲幅已大，介入操作時務必控管好風險與資金規劃，至於其它如被動元件、5G、蘋概、Mini LED、Type-C等低價轉機題材股，後市也有輪動續漲的機會，投資人同樣可多加留意。

(工商 )