永誠國際投顧分析師李忠興強調，本波行情顯然是由內資所主導，選股應著重有題材、具成長或轉機性的中小型股，然中小型股走勢較為活潑，內資操作經常以上沖下洗的方式清洗浮額，因此踩對節奏亦是獲利的關鍵。個股方面，本周納入投資組合的中化生，成功合成高純度的瑞德西韋，吸引投信積極買超，在疫情未和緩前，業績仍具想像空間。

他指出，美國傳染病專家警告太早重啟經濟，可能導致新冠肺炎疫情捲土重來，美國聯準會官員也就經濟前景發表悲觀論述，美股道瓊12日殺尾盤重挫457點，那斯達克、S&P500與費半跌幅也都逾2％。

台股13日早盤開小低後，防疫股再度受市場資金青睞，推動指數緩步往上，加上道瓊電子盤由黑翻紅，指數漲點隨之擴大，終場上漲58點、收在10,938點。外資今年來賣超台股將近6,000億元，第一季外資匯出超過100億美元，但台灣的外匯存底不減反增，主因美中貿易戰與新冠肺炎疫情加速資金回流。

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