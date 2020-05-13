啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日上演開低走高戲碼，指數成功站回10,900點關卡，大盤上有壓、下有撐格局不變，短線在月線未跌破前，操作建議買黑賣紅，否則容易追高殺低。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面現轉強訊號，多頭積極表態。

展望後市，他預期，台股將持續在年線附近橫向震盪，反覆進行打底及擴底動作，選股可留意4月營收成長性高的個股，反之，4月營收若呈明顯衰退者則應避開，或趁反彈之際盡早出場。

(工商 )