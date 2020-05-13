逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:462020/05/13 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日上演開低走高戲碼，指數成功站回10,900點關卡，大盤上有壓、下有撐格局不變，短線在月線未跌破前，操作建議買黑賣紅，否則容易追高殺低。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面現轉強訊號，多頭積極表態。 展望後市，他預期，台股將持續在年線附近橫向震盪，反覆進行打底及擴底動作，選股可留意4月營收成長性高的個股，反之，4月營收若呈明顯衰退者則應避開，或趁反彈之際盡早出場。 (工商 ) #華擎 #啟發投顧分析師楊基政 #台股 #逐洞賽 #開低走高 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:542020/05/11 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:542020/05/11 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:542020/05/11 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/11 財經 華擎出貨持穩 Q2營運疫軍突起 04:102020/05/12 證券．權證 逐洞賽|摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:462020/05/12 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:462020/05/12 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:472020/05/12 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:472020/05/12 財經 國家隊力尬外資 台股開低走高收復10900 13:592020/05/13 財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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